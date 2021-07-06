كيت ميدلتون تدخل العزل الذاتي بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

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أعلن قصر كنسينغتون في لندن، اليوم الاثنين، أن "دوقة كامبريدج"، زوجة الأمير البريطاني وليام، كيت ميدلتون، ستعزل نفسها بعد اتصالها بشخص ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال متحدث باسم القصر إنه "في الأسبوع الماضي، اتصلت دوقة كامبريدج بشخص ثبتت إصابته لاحقا بـ"كوفيد-19"، بحسب موقع "بيج سيكس" البريطاني.

وأكد في بيان رسمي أن "صاحبة السمو الملكي لا تعاني من أي أعراض، ولكنها تتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة وتعزل نفسها في المنزل".

وبسبب العزل الذاتي، اضطرت كيت ميدلتون (39 عاما) على إلغاء حضورها المخطط في المناسبات التي تخلد الذكرى السنوية الـ73 لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

من جانبه، لم يطالب زوجها الأمير وليام بالعزل الذاتي، ولا يزال متوقعا بالمشاركة في الأحداث الرسمية.

ووحضرت كيت ميدلتون عددا من الأحداث خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة، إلى جانب مباراة إنجلترا ضد ألمانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، يوم الثلاثاء الماضي، بصحبة زوجها وليام وابنهما الأمير جورج.

يشار إلى أن كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام تلقوا الجرعات الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد في شهر مايو/ أيار الماضي.

وكان الأمير وليام مصابا بفيروس "كورونا" المستجد في شهر نيسان/ أبريل الماضي، في نفس الوقت تقريبا مع والده، وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز، وذكرت تقارير إعلامية وقتها أن وليام "أصيب بشدة بالمرض" و"عانى بشدة من أجل التنفس بشكل طبيعي".