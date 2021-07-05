إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس

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أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة ثمانية أشخاص بإطلاق نار، فجر اليوم الأحد، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.

ووفقا لقناة "إن بي سي" التلفزيونية، وقع الحادث بالقرب من مغسلة سيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة.

وأوضح مصدر في الشرطة أنه تم استخدام البنادق في إطلاق النار، مشيرا إلى فتح تحقيق في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.

وقال رئيس شرطة فورت وورث، نيل نوكس: "الأمر الأكثر إحباطا هو تحول الاحتفال إلى حادث مأساوي. إننا نصلي ألا تكون هناك خسائر بشرية".

كما أشاد نوكس بالضباط الذين استجابوا وقدموا الدعم الطبي الطارئ للمصابين، وقال: "إن هؤلاء الضباط لعبوا دورا حاسما في إنقاذ أرواح المصابين".