البيت الأبيض يقدم شطائر البرغر للمئات بمناسبة عيد الاستقلال

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يحيي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ذكرى مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة، اليوم الأحد، باحتفال تقليدي أملا في تجاوز جائحة فيروس كورونا.

وبعد أن قضى عطلة عيد الاستقلال في شراء فطائر الكرز بولاية ميشيغان ولعب الجولف بالقرب من منزل عائلته بولاية ديلاوير.

وسيعود بايدن إلى البيت الأبيض حيث سيستضيف حوالي ألف شخص لتناول شطائر البرجر ومشاهدة عرض للألعاب النارية.

وينطوي مثل هذا الاحتفال على جرعة من الحنين إلى الماضي في بلد أثقلته قيود الجائحة، وهي أعباء أصبحت أخف مع توفر اللقاحات على نطاق واسع لكنها لم تنقشع.

وقال بايدن أمام مجموعة من المعلمين يوم الجمعة "سنحتفل يوم الأحد باستقلالنا كدولة وبالتقدم الذي أحرزناه في مواجهة الفيروس"، وفقا لرويترز.

وأضاف "أمامنا فرصة للبدء من جديد في الأيام القادمة".

وستُفتح أبواب البيت الأبيض أمام مئات الضيوف المدعوين في أكبر حدث على الإطلاق منذ تنصيب بايدن.