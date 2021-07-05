living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البيت الأبيض يقدم شطائر البرغر للمئات بمناسبة عيد الاستقلال

5
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحيي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ذكرى مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة، اليوم الأحد، باحتفال تقليدي أملا في تجاوز جائحة فيروس كورونا.
 
وبعد أن قضى عطلة عيد الاستقلال في شراء فطائر الكرز بولاية ميشيغان ولعب الجولف بالقرب من منزل عائلته بولاية ديلاوير.
 
وسيعود بايدن إلى البيت الأبيض حيث سيستضيف حوالي ألف شخص لتناول شطائر البرجر ومشاهدة عرض للألعاب النارية.
 
وينطوي مثل هذا الاحتفال على جرعة من الحنين إلى الماضي في بلد أثقلته قيود الجائحة، وهي أعباء أصبحت أخف مع توفر اللقاحات على نطاق واسع لكنها لم تنقشع.
 
وقال بايدن أمام مجموعة من المعلمين يوم الجمعة "سنحتفل يوم الأحد باستقلالنا كدولة وبالتقدم الذي أحرزناه في مواجهة الفيروس"، وفقا لرويترز.
 
وأضاف "أمامنا فرصة للبدء من جديد في الأيام القادمة".
 
وستُفتح أبواب البيت الأبيض أمام مئات الضيوف المدعوين في أكبر حدث على الإطلاق منذ تنصيب بايدن.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout