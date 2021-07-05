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جونسون يكشف خططه لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا

5
JULY
2021
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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، الكشف عن خطط المملكة المتحدة لرفع قيود فيروس كورونا المستجد.
 
روكان من المقرر أن ترفع القيود في 21 يونيو/حزيران الماضي، ولكن أرجأت شهرا حتى 19 يوليو/تموز الجاري، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في البلاد.
 
وسيعقد جونسون مؤتمرا صحافيا بعد الظهر، على أن يلقي وزير الصحة ساجد جاويد كلمة أمام النواب.
 
وخرجت المملكة المتّحدة تدريجيا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود.
 
واستطاعت المملكة المتحدة أن تقوم بتلقيح نحو 64% من السكان البالغين، وفقا للبرنامج الذي انطلق ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 
وقال جونسون "اليوم سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحرّيات"، مشددا على أن الجائحة "لم تنته" وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس"، وفقا لوكالة فرانس برس.
 
وتلمح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيّتها التخلي خصوصاً عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.
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