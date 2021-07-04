وفاة 33 شخصاً بسبب نقص الأوكسيجين

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توفي 33 مصاباً بفيروس كورونا المستجد، في أحد مستشفيات إندونيسيا بسبب نقص إمدادات الأوكسيجين.



ونقلت قناة "كومباس" الإخبارية الإندونيسية عن مسؤولين في مستشفى "ساردجيتو" العام التي تقع بمدينة يوغياكارتا (جنوبي جزيرة جاوة الإندونيسية) قولهم "توفي 33 مريضا بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب نقص إمدادات الأوكسيجين".



وقال مسؤول العلاقات العامة في مستشفى سارجيتو، بنو هيرماوان "نفد الأوكسيجين المركزي تماما ليلة أمس"، مضيفاً "منذ ذلك الحين، تمّ دعم المرضى بأسطوانات الأوكسيجين، إلاّ أنها لم تكفي وحدثت حالات الوفاة".



وأشار إلى أنه "كان من الصعب مساعدة هؤلاء المرضى لأن حالتهم كانت خطيرة بالفعل".