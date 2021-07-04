ممثل عن ملاك السفينة "إيفر غيفن" يعلن التوصل رسميا إلى حل مع هيئة قناة السويس المصرية

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أعلن المحامي فاز بير محمد، ممثل عن ملاك سفينة "إيفر غيفن" الأحد، عن التوصل رسميا إلى حل مع هيئة قناة السويس المصرية.

وقال: "ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة، وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب".

وأشار المحامي وشركات التأمين عليها، في وقت سابق، بأنه "تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس"، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي بيان له، قال فاز بير محمد، من شركة "ستان مارين" للاستشارات القانونية والبحرية، إن "العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن، وإنه سيتم اتخاذ ترتيبات للإفراج عن السفينة بعد التعامل مع الإجراءات الشكلية".

من جهته، كشف المحامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في قضية السفينة "إيفر غيفن"، عن تطورات جديدة بشأن التعويضات.