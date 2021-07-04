نادي الأسير الفلسطيني: أبو عطوان المضرب عن الطعام يمتنع عن شرب الماء

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أعلن نادي الأسير الفلسطيني ان “الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي أعلن امتناعه عن شرب الماء، كخطوة احتجاجية، وان أبو عطوان يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة في مشفى كابلن الإسرائيلي ويتفاقم مع مرور الوقت حيث أن كل ساعة تمر على إضرابه تشكل خطرا جديدا على حياته”.

وأكد النادي أن “لا حلول جدية في قضيته حتى اليوم حيث تهدف إسرائيل من خلال المماطلة في الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري هو إلحاق أكبر ضرر في جسده والتسبب له بمشكلات مستعصية يصعب علاجها لاحقا عدا عن جملة الأهداف التي يحا