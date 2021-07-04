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كارثة جوية.. تحطم طائرة عسكرية على متنها 85 شخصاً!

4
JULY
2021
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تحطّمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تقل 85 شخصاً على الأقل في جنوب الفلبين الأحد، وفق ما أعلن قائد القوات المسلّحة.

وقال الجنرال سيريليتو سوبيانا لوكالة فرانس برس إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو. وأضاف أن "فرق الاغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص".

وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصا أنهوا للتو تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكّل المسلمون غالبية سكانها.

ويتمتع الجيش بوجود واسع في جنوب الفلبين حيث تنشط مجموعات مسلّحة، بما فيها جماعة أبو سياف التي تقوم بعمليات خطف مقابل فديات.

 

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