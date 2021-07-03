القوسي.. من هو الإرهابي الذي تساوي رأسه 4 ملايين دولار؟

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أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود للقيادي البارز في تنظيم القاعدة إبراهيم القوسي.



وقال البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إبراهيم أحمد محمود القوسي هو قيادي بارز في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإرهابي مطلوب للعدالة".

وأضاف "ترك هذا الإرهابي بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خرابا في اليمن وأهله. بلغ عن هذا الإرهابي من تنظيم القاعدة في اليمن".

وحدد البرنامج رقما خاصا للتواصل معه عبر تطبيقي "واتساب" و"تليغرام"، للإدلاء بأي معلومات تقود لقيادي القاعدة في اليمن.

طاهي بن لادن

إبراهيم القوسي، والمعروف أيضا باسم الشيخ خبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، هو من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

ولد القوسي في السودان وظهر في التسجيلات المصورة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث شجع على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة في مواد تجنيدية نشرت على الإنترنت، وفقا لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة".

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن القوسي كان يعمل طاهيا لأسامة بن لادن، منذ انضمامه للقاعدة في التسعينات، قبل أن يصبح مسؤولا عن الأمور اللوجستية.