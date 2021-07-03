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جنوب إفريقيا تسجل رقما قياسيا في الإصابات بكورونا

3
JULY
2021
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سجّلت جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرّراً من فيروس كورونا في القارّة الإفريقيّة، الجمعة رقماً قياسيّاً من الإصابات بلغ 24 ألف حالة جديدة، ليتجاوز بذلك مجموع الإصابات في البلاد مليوني حالة، حسب الإحصاءات الرسميّة.
 
وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في بيان إنّه سجّل الجمعة "24.270 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع إجماليّ عدد الحالات المؤكّدة مختبريّاً إلى 2.019.826".
 
ويُعتبر الرقم اليومي الذي سُجّل الجمعة قياسيّاً، ويتجاوز الرقم القياسي السابق (21.980) المسجّل في يناير 2021. وارتفع إجماليّ عدد الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس إلى 61.332.
 
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، فرض قيود جديدة في البلاد، لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الناتج من المتحوّرة "دلتا" الشديدة العدوى.
 
وقال رامافوزا في كلمة متلفزة إنّ البلاد التي تتعرّض حاليّاً لموجة ثالثة، "تُواجه ارتفاعاً هائلاً في عدد الإصابات".
 
وأضاف: "أجهزتنا الصحّية تبذل أقصى إمكاناتها (...) ليس هناك سوى عدد ضئيل من الأسرّة المتوافرة في أقسام الإنعاش".
 
وأشار إلى "حظر كلّ التجمّعات، سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء الجنازات التي يُسمح لخمسين شخصاً، حدّاً أقصى، بالمشاركة فيها"، موضحاً أنّ بيع الكحول محظور أيضاً.
 
ومُدّد حظر التجوّل الذي كان سارياً، لساعة واحدة، من الساعة 21:00 (19:00 ت غ) إلى الساعة الرابعة (2:00 ت غ).
 
وأكّد الرئيس "أنّنا نواجه موجة مدمّرة، يدلّ كلّ شيء على أنّها ستكون أسوأ من سابقاتها".
 
وكان علماء أعلنوا السبت أنّ المتحوّرة دلتا هي سبب الارتفاع الملحوظ في عدد إصابات كورونا في جنوب إفريقيا.
 
وبدأت حملة التلقيح بصعوبة في فبراير، ولم يتلقّ اللقاح بالكامل سوى 3,2 ملايين شخص.
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