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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض"، يستعدون لاستفزازات باسخدام مواد سامة في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، إن المركز تلقى معلومات من السكان المحليين عن تحضير المسلحين لاستفزازات في منطقة إدلب لوقف التصعيد.