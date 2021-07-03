موسكو: عودة قريبة لسوريا إلى «الجامعة»

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فيما استمر الخلاف الروسي - الأميركي بخصوص المعابر الحدودية لإدخال المساعدات إلى سوريا، وسط تلميح موسكو إلى «حل وسط» ضمن شروط، لوحظ أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واصل الدفع نحو إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، متوقعاً حصول ذلك «قريباً».



وكان موضوع سوريا أحد محاور محادثات شهدتها موسكو أمس، بين الوزير لافروف ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحافي مع الزياني، إن بلاده ترى أن «عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خطوة مهمة وقريبة».في السياق نفسه، رحّب لافروف بقرار المنامة إعادة افتتاح سفارتها في دمشق. ومعلوم أن البحرين كانت قد أعلنت منذ عام 2018 «استمرار» العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة، لافتةً إلى أن الرحلات الجوية بين دمشق والمنامة لم تنقطع.



في غضون ذلك، واصلت موسكو حملتها القوية في معارضة التحرك الدولي لتمديد التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والتشبث بموقفها الرافض فتح المعابر الحدودية. ويقول مسؤولون روس إن سبب الأزمة الإنسانية في سوريا ليست المعابر بل سياسات العقوبات الغربية.