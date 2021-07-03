الأمم المتحدة تحذر من احتدام القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي

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حذرت الأمم المتحدة من احتمال احتدام الاشتباكات في إقليم تيغراي الإثيوبي بين مقاتلي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، وقوات إقليم أمهرة وإريتريا.