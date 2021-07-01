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فرنسا: يتعين على السياح الأجانب دفع تكاليف اختبارات كورونا

1
JULY
2021
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل أتال، اليوم الأربعاء إنه سيتعين على السياح الأجانب الذين يزورون فرنسا أن يدفعوا تكاليف اختبارات فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 7 يوليو/ تموز.
 
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: "لقد قررنا أن السياح الأجانب ينبغي أن يدفعوا لإجراء هذه الاختبارات 45 يورو مقابل لإجراء اختبار بي سي أر، و29 يورو مقابل اختبارات الأجسام المضادة"، بحسب "رويترز".
 
 وأضاف أن: هذا يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن المواطنين الفرنسيين الذين يسافرون للخارج يتعين عليهم دفع تكاليف هذه الاختبارات في معظم الدول.
 
وفيما يتعلق بالمواطنين الفرنسيين الذي يفضلون الخضوع لفحوص كورونا عندما يكون هذا مطلوبا من أجل السفر أو النزهات الاجتماعية بدلا من التطعيم، قال أتال إن الحكومة ستفكر في جعلهم يدفعون تكلفة الاختبارات بمجرد انتهاء الإجازة الصيفية.
 
وقال المستشار العلمي البارز للحكومة الفرنسية البرفيسور جان فرانسو في وقت سابق اليوم إن فرنسا من المرجح أن تواجه موجة رابعة من فيروس كورونا بسبب ظهور حالات الإصابة الناتجة عن سلالة دلتا المتحورة، مجددا.
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