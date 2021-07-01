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توجيه التهم لمنظمة ترامب ومديرها المالي عقب تحقيق ضريبي

1
JULY
2021
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ذكرت مصادر إعلامية أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن رفعت لوائح اتهام جنائية ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرغ.
 
وستبقى لوائح الاتهام ضد كليهما مختومة حتى بعد ظهر الخميس، مما يترك التهم المحددة غير معروفة. لكن عدة مصادر قالت إن التهم تتعلق بمزاعم عدم دفع الضرائب على المزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين في منظمة ترامب.
 
وقالت مصادر إن من المتوقع أن يمثل فايسلبرغ صباح الخميس أمام قاضي محكمة الولاية. ومن المتوقع أيضًا أن يتم استجواب منظمة ترامب.
 
وهذه أول اتهامات جنائية ضد منظمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل ثلاث سنوات.
 
وبذل محامو منظمة ترامب، الاثنين، جهود اللحظة الأخيرة للحؤول دون توجيه اتهامات جنائية لمؤسسة الرئيس السابق، وفق وسائل إعلام أميركية.
 
وفُهم من عدد من التقارير في الأيام الماضية أن التحقيقات التي كانت تجرى خلف أبواب مغلقة في ممارسات قطب العقارات السابق في نيويورك كادت تؤتي ثمارها. وتركز القضية التي فتحها قبل أكثر من عامين المدعي العام في مانهاتن وعضوان ديموقراطيان في الكونغرس، على حصول تزوير مالي مفترض.
 
ووفق عدد من وسائل الإعلام ومن بينها واشنطن بوست، فإن فريق محامي منظمة ترامب، وهي شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة، كانوا بصدد تقديم مرافعاتهم النهائية أمام المدعين الإثنين الماضي للحؤول دون توجيه اتهامات لموكلهم.
 
وكان ترامب قد أصدر بيانا ندد فيه بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، وقال "الآن سرّبوا بأننا أُمهلنا يوما واحدا، اليوم، لعرض قضيتنا بشأن مسائل هي ممارسات عادية في مجتمع الأعمال الأميركي ولا تمثل جريمة بأي شكل من الأشكال". 
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