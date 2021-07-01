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أمريكا: نقيم قيود السفر ولا نعتزم اشتراط اللقاح لدخول الزائرين

1
JULY
2021
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل تقييم قيودها للسفر الخاصة بجائحة كورونا، للزائرين الدوليين، لكنها لا تنوي في نهاية المطاف طلب التطعيم باللقاحات المضادة للوباء لدخول البلاد.
 
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن مسؤولين أمريكيين لا يزالون على اتصال مع نظرائهم في كندا وأوروبا ومناطق أخرى لتحديد متى وكيف سيتم رفع قيود السفر بشكل آمن.
 
وعندما سئلت إذا ما كانت الحكومة الأمريكية ستطلب من الزائرين القادمين للولايات المتحدة، الحصول على اللقاح لدخول البلاد، قالت بساكي للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه ليست نيتنا".
 
 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، أن بلاده مددت القيود الحدودية التي تحد مما يسمى بالسفر غير الضروري من الولايات المتحدة حتى 21 يوليو/ تموز، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.
 
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالقيود الحالية في 21 يونيو / حزيران، ومع ذلك، فإن المسؤولين الأمريكيين والصناعيين توقعوا تمديد العمل بها مرة أخرى.
 
أعرب قادة الأعمال في الولايات المتحدة وكندا عن قلقهم المتزايد بشأن الحظر المفروض على السفر غير الضروري على الحدود البرية بالذي تم فرضه في مارس/ آذار 2020 وتم تجديده شهريًا منذ ذلك الحين.
 
ذكرت وكالة "رويترز"، في 8 يونيو، أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تشكل مجموعات عمل من الخبراء مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتحديد أفضل السبل لاستئناف السفر بأمان بعد 15 شهرا من القيود الوبائية.
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