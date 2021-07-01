السلطات العراقية تعلن الحصيلة النهائية لأعداد المصابين بانفجار بغداد

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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، الحصيلة النهائية لأعداد المصابين بانفجار بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت موضوعة أسفل إحدى الأكشاك في سوق مريدي".