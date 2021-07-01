ترامب يزور الحدود مع المكسيك للتنديد بسياسة بايدن بشأن الهجرة

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يزور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحدود مع المكسيك للتنديد بـ"أسوأ أزمة" هجرة في تاريخ الولايات المتحدة، والتي يعتبرها ناجمة عن سياسة الرئيس جو بايدن.

وسيتحدث ترامب أمام "الجدار الفاصل" مع المكسيك عن موضوع رئاسته الرئيسي وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأعلن ترامب عن أول زيارة ميدانية إلى الحدود الجنوبية منذ أن غادر البيت الأبيض، واصفا إياها بـ"المدمرة" وبأنها "منطقة كوارث حقيقة"، حيث سيتوجه إلى ويسلاكو، البلدة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي لتكساس قرب الحدود.

وكان الهدوء يعم تلك المنطقة صباح الأربعاء قبل وصول ترامب، وكان هناك شاحنة مزينة بأعلام ترامب تذكر بشعبيته في هذه الولاية الكبيرة المحافظة.

وإلى جانب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت ووفد من البرلمانيين الجمهوريين سيلتقي ترامب حوالى الساعة 11:30 (حسب التوقيت المحلي) ممثلينن قوات الأمن لعقد اجتماع حول "أمن الحدود" ثم سيزور بعد ساعة قسما من "الجدار الفاصل" بين الولايات المتحدة والمكسيك.