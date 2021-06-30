living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين: كان بمقدورنا إغراق مدمرة بريطانية دون إشعال حرب عالمية ثالثة

30
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن بلاده كان بمقدورها إغراق سفينة حربية بريطانية بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني دون أن يتسبب ذلك في إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة واتهم واشنطن بالضلوع بدور في هذا "الاستفزاز".

وتصاعد التوتر بين موسكو ولندن الأسبوع الماضي بعد أن اعترضت روسيا على عبور المدمرة البريطانية دفيندر المياه بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وهو أمر تقول بريطانيا إن لها كل الحق في فعله.

وتعزز تصريحات بوتين تهديدات وتحذيرات روسية سابقة مفادها أن موسكو ستقصف السفن الحربية البريطانية في البحر الأسود إذا قامت بأي استفزازات قرب القرم وهي منطقة شديدة التحصين.
 

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 مما دفع الغرب لفرض عقوبات عليها. ولا تزال بريطانيا وأغلب دول العالم تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أطلقت أعيرة تحذيرية وألقت قنابل في مسار المدمرة البريطانية التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلى جورجيا. وشككت لندن في هذه الرواية.

وقال بوتين في جلسة أسئلة وأجوبة سنوية مع الناخبين بثها التلفزيون الرسمي على الهواء إنه غاضب مما وصفه بأنه "استفزاز" استهدف معرفة الطريقة التي سترد بها القوات الروسية في شبه جزيرة القرم على مثل هذا التعدي.

وردا على سؤال عما إذا كان العالم قد كان على شفا حرب عالمية ثالثة خلال الأزمة قال بوتين "بالطبع لا".

وقال "حتى لو كنا أغرقنا المدمرة البريطانية قرب القرم لكان من المستبعد أن يقرب ذلك العالم من شفا حرب عالمية ثالثة لأن من ارتكبوا (الاستفزاز) يعلمون أنهم لا يمكنهم الخروج منتصرين من مثل تلك الحرب".

واتهم بوتين الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط للأمر معا وقال إن طائرة تجسس أميركية انطلقت من اليونان في وقت سابق من ذات اليوم لمراقبة رد الفعل الروسي على ما تفعله السفينة البريطانية.

وقال بوتين "كان هذا استفزازا بالطبع... كان من الواضح أن السفينة دخلت (المياه قرب القرم) أولا، لتحقيق أهداف عسكرية، محاولة استخدام طائرة استطلاع لمعرفة كيف ستوقف قواتنا مثل هذا الاستفزاز ولمعرفة ما الذي يعمل وأين وكيف تعمل تلك الأشياء وما هو موقعها".

وأشار بوتين الى إن روسيا أدركت الهدف من الأمر وردت بطريقة لا تمنح الطرف الآخر إلا المعلومات التي اعتبرتها موسكو ضرورية.

ولفت بوتين إلى أنه رأى بعدا سياسيا للواقعة التي حدثت بعد فترة وجيزة من لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف.

وأضاف "الاجتماع في جنيف كان قد انعقد لتوه، فما الداعي لهذا الاستفزاز؟ وماذا كان الهدف منه؟ التأكيد على أن هؤلاء الناس لا يحترمون اختيار شعب القرم الانضمام لروسيا الاتحادية".
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout