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قتلى وجرحى في صفوف "طالبان" إثر قصف جوي ومدفعي نفذته القوات الأفغانية

30
JUNE
2021
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف حركة "طالبان"، إثر قصف جوي ومدفعي في إقليم ننغرهار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
 
وجاء في بيان الدفاع الأفغانية، "لقي 10 من مقاتلي طالبان مصرعهم وأصيب 6 آخرون في قصف جوي ومدفعي في منطقتي حصاراك وشيرزاد بشرق إقليم ننغرهار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".
 
وأضاف البيان "وفي الليلة الماضية، استهدفت القوات الخاصة متمردي طالبان في بندر والإمام صاحب بمحافظة قندوز وقتلت 13 متمردا وجرحت 6 آخرين".
 
وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.
 
يأتي ذلك متزامنا مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.
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