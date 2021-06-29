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بعد توقعات ناجحة.. فيل يختار الفائز بمباراة ألمانيا وإنجلترا

29
JUNE
2021
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توقع فيل بحديقة الحيوانات في مدينة هامبورغ، الفائز في المباراة المرتقبة، بين ألمانيا وإنجلترا، ضمن منافسات أمم أوروبا 2020.

واختار الفيل المعروف باسم "ياشودا"، العلم الألماني، بعدما عرض عليه إلى جانب علم إنجلترا، في حديقة الحيوانات بهامبورغ.

وسبق للفيل البالغ من العمر 42 عاما، أن نجح في عدد من التوقعات الخاصة بمباريات "يورو 2020"، مثل خسارة ألمانيا أمام فرنسا، وفوز "المانشافت" على البرتغال، حسبما ذكر موقع "دويتشه فيله".

ولم تفز إنجلترا على ألمانيا في دور خروج المغلوب في بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966 وخسرت في كأس العالم 1990 وبطولة أوروبا 1996 وكأس العالم 2010، وجاءت أول هزيمتين بعد ركلات ترجيح في الدور قبل النهائي.

وسيلتقي الفائز من مباراة ألمانيا وإنجلترا، الثلاثاء، مع السويد أو أوكرانيا في دور الثمانية يوم السبت في روما.

وتحوم الشكوك حول مشاركة إيلكاي جندوجان وروبن جوزينس وأنطونيو روديغر أمام إنجلترا، حيث قال مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف: "النسبة للثلاثة سنتخذ قرارا بعد مراجعة ظروفهم. لا يمكننا التأكيد حاليا. يجب أن ننتظر"، حسبما نقلت "رويترز".

 

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