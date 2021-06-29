وزير الخارجية المصري: إنهاء التدخلات الخارجية في سوريا شرط لإحلال السلام

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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إنهاء التدخلات الخارجية في الأراضي والشؤون السورية "شرط لإحلال السلام الدائم في البلاد".

جاء ذلك خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري حول سوريا، المنعقد في روما على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأوضح أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن كلمة شكري تناولت مختلف أبعاد الأزمة السورية الممتدة، وما نتج عنها من سيطرة جماعات مسلحة على بعض المناطق بسوريا، ومعاناة للاجئين والنازحين في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي.

كما تطرق الوزير المصري إلى "قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب، وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية ودعم التطرف ومفاقمة التوترات الطائفية ونقل المرتزقة والمقاتلين لمناطق نزاعات أخرى خارج سوريا".

ولفت شكري إلى أن حل أزمة اللاجئين السوريين سيظل بعيد المنال مادام هناك غياب لوحدة سوريا مع طول أمد حالة عدم الاستقرار.