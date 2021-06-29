مصدر حكومي إيطالي يؤكد الخلاف مع الإمارات حول قاعدة عسكرية في دبي

أكد مصدر من الحكومة الإيطالية أن الإمارات طلبت منها سحب قواتها من قاعدة عسكرية في البلاد بحلول 2 يوليو فيما يبدو ردا على وقف روما صفقة بيع صواريخ إلى أبو ظب

وقال المصدر في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب جنودها وطائراتها من قاعدة المنهاد الجوية في دبي، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية لحل الأمر.

وفي إطار عمليات متعددة الجنسيات، تستخدم إيطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة المنهاد، التي تضم طائرات من دول مختلفة، في رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الإفريقي والمحيط الهندي.

وأعلنت إيطاليا في يناير أنها أوقفت بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات في ظل التزام روما بإحلال السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان.

وكانت المبيعات، التي أوقفتها روما، جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (485 مليون دولار) أبرمت عام 2016 في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة ماتيو رينتسي.

ونقلت مجلة "ديفنس نيوز" هذا الأسبوع عن عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي، ماتيو بيريجو دي كريمناجو، قوله إن طلب المغادرة هو رد على رفض مبيعات الأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في وقت سابق من يونيو إنها استدعت السفير الإماراتي في روما، عمر الشمسي، بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية على متنها 40 صحفيا مجالها الجوي في طريقها إلى أفغانستان، التي كان وزير الدفاع الإيطالي يزورها.

وجاء في بيان للوزارة أنها أبدت للشمسي "اندهاشها وغضبها الشديد من التصرف غير المتوقع الذي يصعب فهمه".

وتشارك الإمارات منذ 2015 في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من إيران في نزاع أودى بحياة عشرات الآلاف من اليمنيين ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

وأنهت الإمارات وجودها العسكري في اليمن عام 2019 لكنها لا تزال تتمتع بنفوذ من خلال الآلاف من القوات اليمنية التي سلحتها ودربتها.