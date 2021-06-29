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روسيا 21650 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 600 حالة وفاة

29
JUNE
2021
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 21650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و611 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (7246 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2722)، ثم مدينة بطرسبورغ (1335).

وارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و472941 إصابة، وتعافى من المرض 4 ملايين و969340 شخصا، فيما توفي 133893 شخصا.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع عددا من أقاليم البلاد، على رأسها موسكو، إلى فرض التطعيم الإلزامي لبعض الفئات الاجتماعية، وخاصة للعاملين في مجال الخدمات.

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