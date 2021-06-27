الإمارات تطرد القوات الجوية الإيطالية من قاعدة "المنهاد" العسكرية

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قررت الإمارات طرد القوات الجوية الإيطالية من قاعدة "المنهاد" العسكرية في دبي، ردا على حظر الأسلحة الذي فرضته روما على الإمارات في يناير/كانون الثاني.

وحسبما قال النائب الإيطالي وعضو لجنة الدفاع البرلمانية، ماتيو بيريغو دي كريمناغو، لصحيفة "ديفينس نيوز"، تم منح إيطاليا مهلة حتى 2 يوليو/تموز، وقد بدأ الجيش الانسحاب بالفعل.

وأضاف البرلماني: "أشك في أن تنجح، محاولات إيطاليا في جعل الإمارات تتراجع عن قراراها، فعندما تنهار العلاقات مع الخليج العربي، من الصعب للغاية إحياؤها".

بدوره، قال القائد العام السابق للقوات الجوية الإيطالية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، لصحيفة "ديفينس نيوز": إن "آخر طائرة إيطالية غادرت القاعدة يوم الخميس، ولم يتبق سوى بقايا المواد لجمعها".

وأضاف، أن "الطرد كان جزءًا فقط من سوء معاملة الإمارات العربية المتحدة لإيطاليا".

وقال: "كما نفت الإمارات استخدام مجالها الجوي للطائرات العسكرية الإيطالية".

وتابع: "بدأت علاقتنا مع الإمارات العربية المتحدة في التدهور منذ 15 عامًا، عندما عجزت شركة "فينميكانيكا" الإيطالية عن الوفاء بوعدها بشأن مبيعات الطائرات بدون طيار في الإمارات بسبب الصعوبات المتعلقة بحقوق التكنولوجيا، والآن لدينا حظر على الأسلحة".

ولم ترد وزارة الدفاع الإيطالية على طلب للحصول على تعليق على الموضوع.

كانت قاعدة المنهاد ذات أهمية كبيرة لإيطاليا، كما استخدمت إيطاليا المنهاد كقاعدة للرحلات الجوية لدعم العمليات متعددة الجنسيات في القرن الأفريقي والمحيط الهندي، بالإضافة لمهماتها في أفغانستان.

تم تبني حظر إيطالي على بيع الذخيرة والصواريخ للإمارات والسعودية في يناير/ كانون الثاني بسبب مخاوف من الحملة العسكرية لدول الخليج في اليمن.

كما تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن تعليق المعاملات مع الإمارات في يناير، لكن إدارته قررت في أبريل/ نيسان مواصلة تنفيذ الصفقات.