فرنسا تشهد جولات إعادة في الانتخابات الإقليمية قد تؤدي لتغيير التوازن بين القوى الرئيسية

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تجري فرنسا جولات إعادة في الانتخابات الإقليمية، اليوم الأحد، والتي قد تغير التوازن بين القوى السياسية الرئيسية التي تتنافس على الصدارة في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وأسفرت الجولة الأولى التي جرت، يوم الأحد الماضي، عن نتائج مخيبة للآمال للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتجه حزبه نحو عدم الفوز بأي من مناطق البر الرئيسي بفرنسا، والتي يبلغ عددها 13 منطقة لكنها كانت محبطة أيضا للزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

ووسط امتناع واسع النطاق عن التصويت احتل حزب لوبان المرتبة الأولى في منطقة واحدة فقط هي بروفانس في الجنوب الشرقي على عكس ما توقعته استطلاعات الرأي باحتلاله المرتبة الأولى في ست مناطق.

وتعتبر الانتخابات الإقليمية استطلاعا لتوجهات الناخبين قبل العام المقبل، واختبارا لمؤهلات لوبان.

وبذلت لوبان جهودا مضنية لتحسين صورة حزبها واجتذاب أصوات من تيار اليمين الرئيسي باتباع نهج أخف حدة، فيما يتعلق بالسياسات الشعبوية المتشككة في أوروبا والمناهضة للهجرة.