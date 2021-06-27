living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير من "اللقاحات المزيفة" في دولة لم تبدأ حملة التطعيم

27
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر اتحاد الصيادلة في هايتي، السبت، من مخاطر إدخال لقاحات مزيفة إلى البلاد، بعد أن سُمح الخميس للقطاع الخاص باستيراد لقاحات مضادة لكوفيد-19، في حين أن الدولة لم تُطلق حتى الآن أي حملة عامة لتطعيم السكان.
 
وقال الاتحاد إن "هناك خطرا كبيرا من إدخال لقاحات مزيفة ضد كوفيد-19 إلى هايتي بسبب التكاثر المحتمل لنقاط البيع غير الخاضعة للرقابة".
 
وذكّر بأن "هايتي ليس لديها مختبر لمراقبة الجودة يمكنه التحقق مما إذا كان اي لقاح مزيفا أم لا".
 
ويتوجب على مستوردي المنتجات الصيدلانية والأطباء الراغبين بالحصول على لقاحات إبلاغ وزارة الصحة في هايتي بكمياتها وبتفاصيل أخرى بشأنها، لكن من دون أن تكون هناك أي قيود من جانب الحكومة بشأن نوع هذه اللقاحات.
 
وهايتي واحدة من الدول القليلة التي لم تبدأ بعد حملة التطعيم.
 
وأوضحت وزارة الصحة أنها يجب أن تتلقى 130 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا "بين أوائل ومنتصف يوليو" عبر برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout