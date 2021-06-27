خامنئي يعفو عن آلاف السجناء باقتراح من رئيسي

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وافق المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي على اقتراح الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي بالعفو أو خفض العقوبة عن أكثر من خمسة آلاف سجين.

وأكدت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية السبت أن هذا القرار يطال إجمالا 5156 شخصا أدينوا من قبل محاكم الثورة والمحاكم العامة ومؤسسة قضاء القوات المسلحة والعقوبات الإدارية.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس المنتخب ورئيس السلطة القضائية رئيسي بعث إلى خامنئي مؤخرا برسالة اقترح فيها اتخاذ هذا الإجراء بحق هؤلاء المحكومين الذين "توفرت لديهم الشروط اللازمة للعفو أو خفض العقوبة".

وجاءت هذه الخطوة بمناسبة "ذكرى ميلاد الإمام علي الرضا عليه السلام".