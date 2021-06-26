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الشرطة الأميركية تقتل بالخطأ «بطلاً» تصدى لمسلح قتل أحد أفرادها

26
JUNE
2021
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قالت الشرطة الأميركية إن الرجل الذي أُشيد به باعتباره «بطلاً» لمنعه المزيد من إراقة الدماء بعد أن تصدى لمسلح أطلق النار على ضابط شرطة في مدينة أرفادا بولاية كولورادو، يوم الاثنين الماضي، قُتل هو نفسه على يد الشرطة.
وقالت الشرطة إن جوني هيرلي (40 عاماً) أطلق النار على المسلح المعروف باسم رونالد ترويكي (59 عاماً) بعد أن أطلق الأخير النار على ضابط شرطة أرفادا جوردون بيسلي بالقرب من ساحة أولد تاون، بعد ظهر (الاثنين)، حسب بيان لشرطة أرفادا أمس (الجمعة) نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وبينما كان ترويكي يركض حاملاً بندقيته الطويلة، أطلق هيرلي النار عليه بمسدسه، وقابل ضابط من شرطة أرفادا هيرلي بعد ذلك بينما كان الأخير يمسك ببندقية المشتبه به، فأطلق الضابط عليه النار، وفقاً لشرطة أرفادا.
ويُنظر إلى تصرفات هيرلي على أنها عمل بطولي، حيث إنه تدخل بسرعة ومن دون تردد خلال إطلاق نار نشط في منتصف النهار في منطقة تجارية مزدحمة بأرفادا، و«من المؤكد أن تصرفات السيد هيرلي أنقذت الآخرين من إصابات خطيرة أو وفيات»، حسب بيان الشرطة.
وتُجري الشرطة تحقيقاً في «إطلاق النار المميت» على هيرلي.
وأصدرت عائلة هيرلي بياناً جاء فيه: «ابننا الحبيب وشقيقنا جوني لم يعد موجوداً... لقد أحببناه كثيراً... نتمنى أن يرقد بسلام... قبل أن يتدخل في استجابة جريئة لموقف مؤلم، كان بالفعل إنساناً رائعاً يتمتع بحماس كبير للحياة».
وأشار البيان إلى تأثر العائلة بشدة بـ«بتدفق الحب من المجتمع»، وشعورها بالامتنان لدعم قسم شرطة أرفادا.

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