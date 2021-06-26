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الهند.. اعتقال المسؤولين عن لقاحات كورونا الوهمية

26
JUNE
2021
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كشفت وسائل إعلام هندية، عن وقوع ألفي شخص، ضحية للقاحات وهمية لفيروس كورونا المستجد، في مومباي غربي البلاد.
 
وتلقت الشرطة سبعة تقارير تتعلق بالحادثة، وتم اعتقال 10 أشخاص، بينهم امرأة شاركت في توفير شهادات تطعيم.
 
ووجهت للمتهمين تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل، بحسب شرطة مومباي، التي قالت إن المحتالين قدموا لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، كانت تحتوي مجرد محلول ملحي.
 
ونقل موقع "تلفزيون نيو دلهي" عن فيشواس نانجر باتيل، الضابط المسؤول عن التحقيق في القضية قوله: "استعدنا مبلغا من المال حصل عليه المحتالون عبر لقاحاتهم الوهمية، كما قمنا بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين".
 
وأشار باتيل إلى اكتشاف الشرطة لمواقع خصصت لحملات تلقيح غير مرخصة، تقدم للأشخاص لقاحات ضد كوفيد-19، تحتوي على محلول ملحي.
 
وطلبت المحكمة العليا من مؤسسة بلدية مومباي الكبرى، معرفة طبيعة المحلول، وتقييم صحة الضحايا الذين حقنوا به، ومنحهم التطعيمات المناسبة.
 
وسجلت الهند بحسب بيانات وزارة الصحة، 48698 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء الفيروس بعد تسجيل 1183 وفاة جديدة، حسبما نقلت "رويترز".
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