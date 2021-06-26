كندا تصنف جماعات متطرفة على لائحة الإرهاب

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أضافت كندا إلى لائحتها للكيانات الإرهابيّة، مجموعةً مرتبطة بتنظيم داعش، ومجموعتَين تتبنّيان ايديولوجية تفوّق العرق الأبيض، بالإضافة إلى شخص أميركي من النازيّين الجُدد.

وأضيف "تنظيم داعش في جمهورية الكونغو الديموقراطية"، ومجموعتا "ثْرِي بيرسينتِرز" و"آريان سترايكفورس"، والأميركيّ جيمس ماسون، إلى لائحة الإرهاب التي تضم أصلا 73 كيانا.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير في بيان "لا مكان للتعصب والكراهية في مجتمعنا، وحكومة كندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لحماية الكنديين من جميع التهديدات، بما في ذلك الإرهاب والتطرف العنيف".

بدأت كندا في فرض عقوبات على منظمات يمينية متطرفة في أعقاب سلسلة من الهجمات، بما في ذلك مقتل ستة مصلين في مسجد في كيبيك عام 2017 وهجوم في تورنتو في العام التالي.