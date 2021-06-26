تسريب يكشف ما كتبه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في شهادة ميلاد طفلتهما

A + A -

كشفت تسريبات أمريكية، اليوم الجمعة، عما كتبته ميغان ماركل وزوجها الأمير البريطاني هاري في شهادة ميلاد طفلتهما، ليليبت.

كشفت صورة لشهادة ميلاد ليليبت نشرها موقع "تي إم زد" الأمريكي أن "دوقة ساسكس" كتبت اسمها راشيل ميغان ماركل، بدلا من لقبها الملكي، في شهادة ميلاد طفلتها.

وفي المقابل، أدرج هاري "دوق ساسكس" اسمه الأول و"صاحب السمو الملكي" كاسمه الأخير في شهادة ميلاد ابنته ليليبت.

يشار إلى أن قصر باكنغهام أعلن في يناير/ كانون الثاني 2020 في بيان رسمي أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يستخدما لقب "صاحب السمو الملكي"، بعد أن أعلنا قرارهما الصادم بالتراجع عن منصبهما كأعضاء بارزين في العائلة الملكية البريطانية.

ويتم نطق وكتابة "صاحب السمو الملكي" قبل أسماء الأمراء والأميرات وكذلك أزواجهم، فعلى سبيل المثال، يُشار إلى الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون بأنهما أصحاب السمو الملكي.

ويشير مصطلح "الأعضاء العاملين" إلى أولئك الذين يؤدون واجبات ملكية، مثل الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ووالده ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز.

الجدير بالذكر أن الأمير هاري (36 عاما)، لا يزال معترفا به كأمير وحفيد مباشر لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ولم يتنازل عن لقب "أمير" ولم يتم تجريده منه، لكنه وافق ببساطة على عدم استخدامه.

وولدت ليليبت "ليلي" ديانا ماونتباتن-وندسور، ابنة الأمير هاري وميغان ماركل، في 6 يونيو/ حزيران الجاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

من ناحية أخرى، ذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية، أن الأمير هاري وصل، اليوم الجمعة، إلى بريطانيا استعدادا لحضور، مع شقيقه الأمير وليام، احتفالية إزاحة الستار عن تمثال والدته الراحلة، الأميرة ديانا، في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، بالتزامن مع ذكرى ميلادها.