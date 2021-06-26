روسيا: نأمل في رد إيران إيجابيا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اتفاق التحقق

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أعرب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن أمله في أن ترد إيران إيجابيا على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد اتفاق التحقق.

وقال أوليانوف، في تغريدة نشرها مساء الجمعة عبر "تويتر": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتلق حتى الآن تأكيدا من إيران لمواصلة العمل باتفاقات التحقق المؤقتة. آمل في أن يأتي قريبا رد إيجابي".

وأضاف أوليانوف: "هذا الأمر من شأنه أن يسمح بتفادي أي غموض قد تسفر عن تبعات سلبية طويلة غير مبررة".

والجمعة أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أي رد حول مسألة تمديد اتفاق التحقق والمراقبة للأنشطة النووية في إيران، مشددة على ضرورة مواصلة هذا العمل.

بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن الجمهورية الإسلامية لم تكن أصلا ملتزمة بالرد على الوكالة حول هذه القضية، فيما أكدت أن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأمريكية وتحقق الجانب الإيراني من ذلك.

وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شباط 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في أيار.

وجرى ذلك بعد أن قررت السلطات الإيرانية وقف العمل بالبروتوكول الإضافي إلى اتفاق الضمانات مع الوكالة ردا على رفض الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران والتي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الصفقة النووية مع طهران عام 2018.