تركيا: نرغب في التعاون مع دول الخليج ولا مشكلة سياسية لنا مع السعودية

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أكدت تركيا أنها ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج، قائلة إنها مهتمة بأمن واستقرار هذه المنطقة، فيما أشارت إلى عدم وجود مشكلة سياسية مع السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج.

وأكد بيلغيتش عدم وجود أي مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية، ولفت إلى أن تركيا دعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعية العربية، خلال قمة التعاون الخليجي في يناير الماضي.

وأوضح أن تركيا ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة.