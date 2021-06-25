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إعصار مفاجئ في التشيك يخلف قتلى وجرحى وخسائر بالممتلكات

25
JUNE
2021
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أفادت وسائل إعلام تشيكية، يوم أمس الخميس، عن مقتل وجرح العشرات بسبب إعصار مدمر في جنوب شرقي البلاد على الحدود مع النمسا وسلوفاكيا.
 
ونقل التلفزيون التشيكي بيان المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في البلاد، هيدفيكا كروباكوفا، التي أعلنت عن مقتل مواطن على الأقل وجرح المئات في اعصار دمر منازل في عدد من بلدات جنوب شرقي البلاد.
 
 
وأضافت المتحدثة قائلة إنه "من المبكر ذكر أي تقديرات لأن هناك عددا من العالقين تحت الأنقاض، لكنها أشارت إلى أن عدد القتلى يفترض ألا يتجاوز العشرة".
 
 
وفي السياق نفسه، قال مدير مستشفى هودونين، جان تيسارزيك، أن العاصفة التي ضربت جنوب مورافيا أودت بحياة شخص واحد على الأقل، مشيرا أن "بعض الناس ما زالوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة، حيث يعمل الأطباء ورجال الإطفاء في الموقع".
 
 
وقالت وزيرة المالية التشيكية، ألينا شيلروفا، للتلفزيون التشيكي إن "الوزارة ستخصص عشرة ملايين كرون (حوالي 470 ألف دولار) من احتياطي الميزانية للمنطقة المتضررة، بالإضافة إلى ذلك تعتزم الوزارة تقديم 500 مليون كرونة أخرى (حوالي 23.4 مليون دولار) لمساعدة المنطقة المتضررة".
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