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وسط انسحاب القوات الأمريكية... بايدن يلتقي في واشنطن بالرئيس الأفغاني

25
JUNE
2021
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يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بواشنطن، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية للبلاد، عبد الله عبد الله، لبحث انسحاب القوات الأميركية وسط تصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان في أنحاء البلاد.
 
وقال البيت الأبيض في وقت سابق، أن الزيارة المرتقبة للقيادة الأفغانية إلى الولايات المتحدة "ستشدد على الشراكة الوثيقة" بين البلدين على خلفية عملية انسحاب القوات الأمريكية.
 
وصرحت إدارة بايدن في هذا السياق: أن "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بدعم الشعب الأفغاني عن طريق تقديم مساعدة دبلوماسية واقتصادية وإنسانية".
 
وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة، حتى بعد إخراج قواتها، مصممة على "التعاون النشط مع حكومة أفغانستان لكي لا تصبح البلاد أبدا مرة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية".
 
وتصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان منذ أن أعلن بايدن في أبريل/نيسان أن جميع القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر/أيلول لتنهي أطول حرب أمريكية بعد ما يقرب من 20 عاما من بدء الصراع.
 
وفي 29 فبراير/شباط 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.
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