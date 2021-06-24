بايدن يختار أرملة جون ماكين لتولي منصب هام

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح سيندي ماكين، أرملة السناتور الأمريكي الراحل جون ماكين لتصبح ممثلة للولايات المتحدة في وكالات الأمم المتحدة للغذاء والزراعة.

جاء هذا في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، ينص على اختيار الرئيس الأمريكي 17 شخصا لتولي مهام رئيسية.

وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي بايدن رشح سيندي ماكين لهذا المنصب مع منحها درجة سفير.

وكانت سيندي ماكين، أعربت عن تأييدها لبايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر البيان أن الرئيس رشح أيضا جاك ماركل الحاكم السابق لولاية ديلاوير (مسقط رأس بايدن)، لمنصب ممثل الولايات المتحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.