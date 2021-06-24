الخارجية الأمريكية تعلق على مزاعم تدريب قتلة خاشقجي في الولايات المتحدة

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علقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقارير صحفية، ادّعت تلقّي المجموعة المشاركة في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تدريبات عسكرية في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "تصر هذه الإدارة (إدارة بايدن) على الاستخدام المسؤول للمعدات الدفاعية والتدريبات الأمريكية من قبل حلفائنا وشركائنا، وتنظر في الردود المناسبة في حالة حدوث انتهاكات".

وأردف بالقول إن "المملكة العربية السعودية تواجه تهديدات كبيرة على أراضيها، ونحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الرياض على تعزيز دفاعاتها"، حسبما نقلت "صحيفة نيويورك تايمز".

لكن متحدث باسم وزارة الخارجية رفض تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة منحت تراخيص للمجموعة القتالية بالحصول على التدريب.

أفادت التقارير بأن أربعة سعوديين شاركوا في 2018 في قتل خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبل الحادث بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت أن التدريب قدمته شركة "تير 1 غروب" الأمنية ومقرها أركنسو، والتي تملكها شركة الأسهم الخاصة سيريبروس كابيتال مانجمت، وأنه كان ذا طبيعة دفاعية وصُمم لحماية الزعماء السعوديين.

قُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتم تقطيع جسده باستخدام منشار عظام. وحُكم على ثمانية متهمين في السعودية بالسجن لمدة تصل إلى عقدين في العام الماضي.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي. وقال التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.