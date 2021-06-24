living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية الأمريكية تعلق على مزاعم تدريب قتلة خاشقجي في الولايات المتحدة

24
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقارير صحفية، ادّعت تلقّي المجموعة المشاركة في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تدريبات عسكرية في الولايات المتحدة.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "تصر هذه الإدارة (إدارة بايدن) على الاستخدام المسؤول للمعدات الدفاعية والتدريبات الأمريكية من قبل حلفائنا وشركائنا، وتنظر في الردود المناسبة في حالة حدوث انتهاكات".
 
وأردف بالقول إن "المملكة العربية السعودية تواجه تهديدات كبيرة على أراضيها، ونحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الرياض على تعزيز دفاعاتها"، حسبما نقلت "صحيفة نيويورك تايمز".
 
لكن متحدث باسم وزارة الخارجية رفض تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة منحت تراخيص للمجموعة القتالية بالحصول على التدريب.
 
أفادت التقارير بأن أربعة سعوديين شاركوا في 2018 في قتل خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبل الحادث بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأمريكية.
 
وذكرت أن التدريب قدمته شركة "تير 1 غروب" الأمنية ومقرها أركنسو، والتي تملكها شركة الأسهم الخاصة سيريبروس كابيتال مانجمت، وأنه كان ذا طبيعة دفاعية وصُمم لحماية الزعماء السعوديين.
 
قُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتم تقطيع جسده باستخدام منشار عظام. وحُكم على ثمانية متهمين في السعودية بالسجن لمدة تصل إلى عقدين في العام الماضي.
 
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي. وقال التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
 
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout