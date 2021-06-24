living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خامنئي سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لكورونا بغضون أيام

24
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن علي رضا مرندي طبيب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الأخير سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا بغضون الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاح يتمتع بفاعلية عالية.

وأضاف مرندي أنه "كان لدى المرشد شرطين لتلقي اللقاح، أولهما ألا يكون تلقيحه خارج الدور المقرر، وأن يكون بلقاح إيراني فقط".

وتابع: "عندما بدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، رفض المرشد تلقي اللقاح الأجنبي وانتظر اللقاح الإيراني".

ويبلغ خامنئي من العمر 82 عاما، وكانت السلطات أعلنت إجراءه عملية جراحية في البروستات، وصفت بالناجحة عام 2014.

وبدأت السلطات الصحية الإيرانية، منتصف الشهر الجاري، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي "إيران بركت".

وأعلن مدير أبحاث لقاح "بركت" حسن جليلي نهاية الشهر الماضي أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وفي 9 فبراير الماضي بدأت إيران حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وكذلك اللقاح الصيني "سينوفارم"، فيما وحظر خامنئي استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout