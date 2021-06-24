السودان ينفي وجود خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع

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نفى "مجلس السيادة" في السودان، الأربعاء، وجود خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك في بيان مشترك نادر للجيش وقوات الدعم السريع، أكد أن الشائعات عن وجود خلافات بينهما في هذا الشأن زائفة.

وقال البيان المشترك: "القوات المسلحة والدعم السريع على قلب رجل واحد للمحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب وأنهما بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان وشرذمته".



وفي حضور الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البيان على "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية"، مؤكدا على "انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد".



وكان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك قد دعا أمس الثلاثاء إلى قيام جيش وطني موحد في محاولة لحماية فترة الانتقال السياسي الهشة وسط توتر بين الجيش وقوات الدعم السريع.