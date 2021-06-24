غوتيريس: عدم تقديم مساعدات لسوريا عبر الحدود سيكون "مدمرا"

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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن الدولي تجديد تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر.

وحذر غوتيريش من أن إخفاق المجلس المكون من 15 عضوا في ذلك "سيكون له عواقب مدمرة".

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاجان شاباجين أعلن في 18 حزيران الحالي بعد عودته من جولة في حمص ودوما السوريتين، أن "الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المقتصر على توفير الغذاء والأدوية... نريد أن نبدأ الانتقال نحو دعم سبل العيش".

وتابع: "ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، حيث لم يتبق منه شيء سوى أعمد بوابته".

وأضاف أن "السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية".