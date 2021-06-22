واشنطن تمدد العقوبات على كوريا الشمالية عاما إضافيا

A + A -

مددت الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها على كوريا الشمالية لمدة عام إضافي، حتى يونيو المقبل.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بكوريا الشمالية لمدة عام إضافي، وفقا لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي الأمريكي.