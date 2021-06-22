باكستان تصنع سفينة قتالية جديدة لأسطولها البحري

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أعلنت وسائل إعلام باكستانية عن بدء إنتاج سفينة عسكرية جديدة مخصصة للقوات البحرية في جيش بلادها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العمل على تصنيع السفينة الجديدة من نوع (MILGEM) بدأ في حوض بناء السفن الباكستاني Karachi Shipyard & Engineering Works، ومؤخرا شهد الحوض فعالية رسمية خصصت للاحتفال ببدء إنتاج السفينة.

وتعتبر السفينة المذكورة واحدة من أصل 4 سفن كان سلاح البحرية الباكستاني قد تعاقد على بنائها مع مؤسسات محلية وشركات تركية عام 2018، وتبلغ القيمة التقديرية لصفقة تطوير هذه السفن تبعا للمعلومات 1.5 مليار دولار.

وسيبلغ طول كل سفينة من السفن الأربع المذكورة 108.8 م، وعرضها 14.8 م، ومقدار إزاحتها سيعادل 2988 طنا، كما ستزود هذه السفن بمحركات توربينية غازية قادرة على جعلها تتحرك بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة .