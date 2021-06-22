living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هنغاريا: اللقاحات الروسية والصينية ساعدت في إنقاذ الأرواح في أوروبا

22
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن اللقاحات الروسية والصينية المضادة لفيروس كورونا ساعدت في إنقاذ الأرواح في أوروبا أثناء الوباء، بما في ذلك في بلاده.

وقال الوزير أمام دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الاثنين، إن هنغاريا "لم تنظر أبدا إلى المواد الطبية من الناحية الجيوسياسية أو الإيديولوجية".

وتابع قائلا: "نعتبر اللقاحات أداة هامة قادرة على إنقاذ الأرواح. وحتى الآن تمكنا من تطعيم 65% من السكان البالغين في البلاد، وأصبحنا أول دولة في أوروبا، أعادت فتح الاقتصاد وعادت إلى الحياة الطبيعية".

وأشار إلى أن "أوروبا الوسطى تعرف جيدا التاريخ، حيث خسر الجميع جراء النزاعات بين الشرق والغرب. ونحن لا نريد حرب باردة جديدة. واليوم على الغرب والشرق أن يجريا حوارا مبنيا على الثقة.

يذكر أن هنغاريا أصبح أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي حصلت على لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وصادقت على استخدامه في فبراير 2021، وبدأت بالتطعيم السكان به. وتستخدم هنغاريا أيضا لقاح "سينوفارم" الصيني.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout