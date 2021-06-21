بريطانيا تضع خطة للاستغناء عن العزل الذاتي

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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، أن بلاده تجرب خطة للاستغناء عن العزل الذاتي للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا في حال تعرضوا لشخص حامل للفيروس.

وقال وزير الصحة في تصريحات صحفية: "نحن نجرب هذا النهج، عليك أن تحصل على جرعتين من اللقاح، بدلا من الاضطرار للعزل، ثم يكون لديك نظام اختبار"، بحسب "رويترز".

وتابع: "نحن نجرب هذا الاختبار الآن، وسيكون فعالا. هذا شيء نفعله، لسنا مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة بعد".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية أمس الأحد أن 81.6% من إجمالي السكان البالغين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح في حين حصل 59.5% على جرعتين.

وكانت بريطانيا قد سجلت أمس، 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بجانب 6 حالات وفاة ثبت إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 28 يوما الماضية.

وعلى الرغم من تراجع أعداد الإصابات الجديدة مقارنة بالأيام السابقة، إلا أنها تكشف عن اتخاذها مسارا تصاعديا خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة تفشي الإصابة بالسلالة دلتا الأشد عدوى والتي تم رصدها للمرة الأولى في الهند.