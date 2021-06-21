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السويد تمدد حظر دخول غير المطعمين ضد كورونا

21
JUNE
2021
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قررت الحكومة السويدية تمديد حظر دخول السويد لغير متلقي لقاح كورونا من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
 
السويد تمدد حظر دخول غير المطعمين ضد كورونالجنة بالبرلمان السويدي: الحكومة أخفقت في التعامل مع جائحة كورونا
وجاء في بيان صدر عن الحكومة، أن "الاستثناءات ستشمل الذين يمكنهم تقديم شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لفيروس كورونا أو لوجود أجسام مضادة لديهم".
 
وأضاف: "يسري تمديد الحظر الحالي لغاية 30 يونيو، وسيستمر حتى 31 أغسطس المقبل"، مشيرا إلى أنه "لا توجد قيود على دخول سكان الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج".
 
وتابع: "قررت الحكومة تمديد الحظر المفروض على دخول السويد بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن العدوى، ويجري حاليا تكييف القواعد السويدية مع قواعد الاتحاد الأوروبي مع تمديد حظر السفر حتى 31 أغسطس المقبل".
 
وسجلت السويد إجمالي إصابات بكورونا بلغ حوالي مليون و85 ألف إصابة، و14537 حالة وفاة.
روسيا اليوم
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