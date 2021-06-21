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اندلاع حريق في غابة مجاورة لمستودع للأسلحة في صربيا

21
JUNE
2021
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ذكرت مصادر إعلامية صربية أن حريقا اندلع في غابة مجاورة لمنطقة مستودع الأسلحة القريب من بلدة تشاتشاك، عقب ثاني حريق وانفجارات يتعرض لها المصنع المذكور خلال شهر.
 
اندلاع حريق في غابة مجاورة لمستودع للأسلحة في صربياصربيا تنفي مزاعم المعارضة حول تفجير مستودعات الأسلحة
وأشارت بوابة "Morava.info" المحلية، إلى أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران ومنع توسع رقعة المساحة المشتعلة".
 
 
ووقع الانفجار الثاني في مستودع "سلوبودا" للأسلحة بالقرب من بلدة تشاشاك أمس السبت، تلاه عدة انفجارات صغيرة، وسحابة من الدخان فوق المنطقة.
 
وتسبب الانفجار في إصابات طفيفة لثلاثة من العاملين بالمؤسسة وتم نقلهم الى المستشفى، كما تم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في منازل بالقرب من المصنع إلى استاد المدينة.
 
وأشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى "غرابة الحريق"، وقال: "الانفجار الأخير وقع في غرفة لم يكن بها أسلاك كهربائية".
 
يذكر أن حريقا ضخما اندلع في الرابع من يونيو في مستودع "سلوبودا" في تشاتشاك، وقال وزير الدفاع نيبويسا ستيفانوفيتش حينها، إن "الشركة وقعت سابقا عقودا لتوريد أسلحة للخارج بأكثر من 50 مليون يورو في عام 2021"، مشيرا إلى أنه "خلافا لما نشر من معلومات، لم تكن هناك قذائف مدفعية في المستودع المحترق فقط مواد أولية لصنع الصمامات".
روسيا اليوم
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