بايدن يمضي عيد الأب بلعب الغولف مع حفيده اليتيم.. والسيدة الأمريكية الأولى تكرمه

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أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن عيد الأب بلعب الغولف مع حفيده اليتيم روبرت هانتر بايدن، فيما السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن كرمته واصفة إياه بـ"ملاذ العائلة".

وأفادت شبكة "سي بي إس" بأن بايدن أمضى عيد الأب مع حفيده البالغ 15 عاما، في نادي "فيلدستون" في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وأشارت إلى أن روبرت هانتر هو نجل الراحل بو بايدن ابن الرئيس بايدن، لافتة إلى أن مستشار بايدن ستيف ريتشي انضم إليهما.

من جهتها، نشرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تكريما لوالدها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت في تغريدة عبر "تويتر": "كان والدي، وهو رجل إشارة بحرية في الحرب العالمية الثانية، بطلي الأول".

وأضافت: "إذا أغمضت عيني، بإمكاني سماع صوته المشجع يقول: جيد لك، جيلي بين!".

وتابعت: "افتقده كل يوم، وخاصة في عيد الأب.. قلبي مع أولئك الذين فقدوا آباءهم".

كما شاركت صورة عائلية غير مؤرخة تجمعها بالرئيس بايدن وأبنائهما هانتر وآشلي، وبو الذي توفي عام 2015.

وعلّقت على الصورة قائلة: "إلى والد أطفالي، حبك اللامحدود لعائلتنا هو ملاذنا.. نحن نحبك يا جو، عيد أب سعيد".