إيطاليا والولايات المتحدة تترأسان اجتماعا للتحالف ضد "داعش"

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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سيترأسان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".